Danses de Bal Salle de la maison de quartier Champratel, Clermont-Ferrand (63) Danses de Bal Salle de la maison de quartier Champratel, Clermont-Ferrand (63), 8 octobre 2023, . Danses de Bal Dimanche 8 octobre, 09h30 Salle de la maison de quartier Champratel, Clermont-Ferrand (63) Suite au programme de danses collectives d’animation de la veille, Catherine consacre cette matinée aux danses de Bal. Ce sera l’occasion de découvrir ou de perfectionner des danses de Bal peu pratiquées dans les bals auvergnats. Catherine pourra aussi répondre à des demandes de perfectionnement sur des danses plus « classiques » (mazurkas, scottischs) Ce stage s’adresse à tous les niveaux de pratique Les tarifs évoluent en fonction de la date d’inscription, de l’adhésion ou non à la ligue de l’enseignement, d’un statut de précarité….. la participation au week end complet ou non… Pour plus de renseignements et pour obtenir un bulletin d’inscription adressez vous à : clermonde-danses@mailo.com source : événement Danses de Bal publié sur AgendaTrad Salle de la maison de quartier Champratel, Clermont-Ferrand (63) 13, Rue Adrien Mabrut

