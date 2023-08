Danses collectives d’animation Salle de la maison de quartier Champratel, Clermont-Ferrand (63), 7 octobre 2023, .

Danses collectives d’animation Samedi 7 octobre, 14h30 Salle de la maison de quartier Champratel, Clermont-Ferrand (63)

Catherine anime des ateliers et des stages de danse du Monde en Auvergne et dans d’autres régions. Ce stage propose un répertoire de danses collectives relativement simples issues du patrimoine culturel et populaire de différents pays. Nous aurons ainsi la possibilité de découvrir et danser des Horas de Roumanie, des rondes de Bulgarie, mixer de Sicile, contredanses d’Angleterre… Variété, plaisir sont le fil conducteur de ce samedi de danses. Pour celles et ceux qui le souhaitent , possibilité de participer aussi le dimanche en matinée pour des danses de bal. Le programme fera découvrir ou perfectionner des danses de bal trad un peu complexes et / ou peu pratiquées chez nous

Ce stage s’adresse à tous les niveaux de pratique

Nous aurons la possibilité de manger sur place le samedi soir. Le principe est celui du repas partagé où chacun(e) amène un plat (salé, ou sucré), boisson et nous fonctionnons en « auberge espagnole ». Chacun amène son couvert complet .Des boissons et « en-cas » seront proposés par Clermonde-Danses au cours de temps de pause ainsi que le moment convivial autour de l’apéro.

Les tarifs évoluent en fonction de la date d’inscription, de l’adhésion ou non à la ligue de l’enseignement, d’un statut de précarité….. la participation au week end complet ou non…

Pour plus de renseignements et pour obtenir un bulletin d’inscription adressez vous à :

clermonde-danses@mailo.com

Salle de la maison de quartier Champratel, Clermont-Ferrand (63) 13, Rue Adrien Mabrut

