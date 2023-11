EXPOSITION DES MARIONNETTES POUR LA PLANÈTE Salle de la mairie Sainte-Hermine, 2 décembre 2023, Sainte-Hermine.

Sainte-Hermine,Vendée

Une expo entièrement Bidon. La poésie du plastique, mise en œuvre par l’éco-plasticien Jean Pierre Dallemand.

2023-12-02 fin : 2023-12-08 12:00:00. .

Salle de la mairie

Sainte-Hermine 85210 Vendée Pays de la Loire



An entirely Bidon exhibition. The poetry of plastic, brought to life by eco-plastician Jean Pierre Dallemand

Una exposición íntegramente en bidón. La poesía del plástico, de la mano del ecoplasticista Jean Pierre Dallemand

Eine Ausstellung ganz in Bidon. Die Poesie des Plastiks, umgesetzt von dem Öko-Plastiker Jean Pierre Dallemand

Mise à jour le 2023-11-17 par Vendée Expansion