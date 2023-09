Débusquez les infox en astronomie ! Salle de la Mairie Rieux-Volvestre, 30 octobre 2023, Rieux-Volvestre.

Débusquez les infox en astronomie ! Lundi 30 octobre, 10h00, 13h30 Salle de la Mairie Entrée libre

À travers un scénario ludique et immersif, les jeunes se glissent dans la peau de journalistes scientifiques et débusquent les fausses informations :

À quelques heures du bouclage, le rédacteur en chef a signalé des fausses informations dans plusieurs articles du magazine Ciel&Monospace. Les jeunes auront pour mission de les trouver et de les remplacer par de nouveaux sujets !

Le réseau social Weezer* sera là pour les aider, mais attention, les fausses informations s’y glissent parfois…

* : copie conforme de X (ex.Twitter), utilisée en environnement fermé. Grâce à cet outil maitrisé par les animateur·rices, les enfants pourront comprendre le mécanisme d’un réseau social et de diffusion d’un contenu sur celui-ci.

Salle de la Mairie 7 place Monseigneur de Lastic 31310 Rieux-Volvestre Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 98 42 00 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-30T10:00:00+01:00 – 2023-10-30T12:00:00+01:00

2023-10-30T13:30:00+01:00 – 2023-10-30T15:30:00+01:00