Conférence/Atelier : quelle alimentation saine pour nos enfants ? Salle de la mairie Mauzens-et-Miremont, 16 janvier 2024, Mauzens-et-Miremont.

Mauzens-et-Miremont Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-16 20:00:00

fin : 2024-01-16

L’ Association Les Radicelles propose une conférence/atelier sur le thème : « quelle alimentation saine pour vos enfants ? » avec Maïté Geyer infirmière, formée à la kinésiologie et à l’accompagnement des sevrages aux addictions (tabac, sucre…) et gestion du stress et avec Cristine Grepper Hirsbrunner, naturopathe iridologue et éducatrice spécialisée. Il s’agira de comprendre comment le sucre joue un rôle dans les troubles de l’humeur et des comportements, les problèmes de sommeil, de transit de nos enfants. Un partage d’idées et d’alternatives aux sucres sera proposé afin d’optimiser la santé de nos petits bouts et la nôtre. Prix libre.

Salle de la mairie

Mauzens-et-Miremont 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-27 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère