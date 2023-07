EXPOSITION PHOTO Salle de la Mairie Le Collet-de-Dèze, 28 juillet 2023, Le Collet-de-Dèze.

Le Collet-de-Dèze,Lozère

Exposition des photographies de Dominique Barrachina, Sandrine Pouget, John Jauffret et Jerôme Lauze. Entrée gratuite

Vernissage le vendredi 28 juillet à 18h30. ….

2023-07-28 fin : 2023-07-28 12:30:00. EUR.

Salle de la Mairie

Le Collet-de-Dèze 48160 Lozère Occitanie



Exhibition of photographs by Dominique Barrachina, Sandrine Pouget, John Jauffret and Jerôme Lauze. Free admission

Opening on Friday, July 28 at 6.30pm. …

Exposición de fotografías de Dominique Barrachina, Sandrine Pouget, John Jauffret y Jerôme Lauze. Entrada gratuita

Inauguración el viernes 28 de julio a las 18.30 h.

Ausstellung der Fotografien von Dominique Barrachina, Sandrine Pouget, John Jauffret und Jerôme Lauze. Eintritt frei

Vernissage am Freitag, den 28. Juli um 18.30 Uhr. …

