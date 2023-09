Ciné Lot « Tendre et saignant » Salle de la mairie Lacapelle-Marival Catégories d’Évènement: Lacapelle-Marival

Lot Ciné Lot « Tendre et saignant » Salle de la mairie Lacapelle-Marival, 21 septembre 2023, Lacapelle-Marival. Lacapelle-Marival,Lot Comédie de Christopher Thompson

Avec Géraldine Pailhas, Arnaud Ducret, Alison Wheeler.

2023-09-21 21:00:00 fin : 2023-09-21 . 4 EUR.

Salle de la mairie

Lacapelle-Marival 46120 Lot Occitanie



Comedy by Christopher Thompson

Starring Géraldine Pailhas, Arnaud Ducret, Alison Wheeler Comedia de Christopher Thompson

Protagonizada por Géraldine Pailhas, Arnaud Ducret, Alison Wheeler Komödie von Christopher Thompson

Mit Géraldine Pailhas, Arnaud Ducret, Alison Wheeler Mise à jour le 2023-08-31 par OT Figeac Détails Catégories d’Évènement: Lacapelle-Marival, Lot Autres Lieu Salle de la mairie Adresse Salle de la mairie Ville Lacapelle-Marival Departement Lot Lieu Ville Salle de la mairie Lacapelle-Marival latitude longitude 44.72784;1.925505

Salle de la mairie Lacapelle-Marival Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lacapelle-marival/