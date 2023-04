Exposition Histoire et Patrimoine : plantes médicinales et médecine des XVIIe et XVIIIe siècles salle de la mairie Chatillon-sur-loire Catégorie d’évènement: Châtillon-sur-Loire

Exposition Histoire et Patrimoine : plantes médicinales et médecine des XVIIe et XVIIIe siècles salle de la mairie, 2 juillet 2023, Chatillon-sur-loire. Exposition Histoire et Patrimoine : plantes médicinales et médecine des XVIIe et XVIIIe siècles Dimanche 2 juillet, 10h00 salle de la mairie Vous voulez découvrir des plantes médicinales, vous informer sur la médecine des XVIIe et XVIIIe siècles ? L’association Histoire et Patrimoine organise cette exposition le dimanche 2 juillet, salle de la mairie, à La Bussière. Les plantes médicinales, herbiers, objets et matériels médicaux seront présentés au public. Accès gratuit de 10 h à 18 h. salle de la mairie Rue du Cormier, Chatillon-sur-loire Chatillon-sur-loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

