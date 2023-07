Conférence : Les affiches révolutionnaires à Carennac Salle de la Mairie Carennac, 15 septembre 2023, Carennac.

Carennac,Lot

L’association « vivre ensemble à Carennac » propose une conférence avec un spécialiste de l’histoire locale qui nous parlera des affiches apposées à Carennac pendant la révolution, et miraculeusement conservées. Ou le début de la communication politique vue du Haut Quercy.

2023-09-15 10:30:00 fin : 2023-09-15 . EUR.

Salle de la Mairie

Carennac 46110 Lot Occitanie



The « vivre ensemble à Carennac » association is organizing a conference with a local history specialist who will talk about the miraculously preserved posters posted in Carennac during the Revolution. Or the beginning of political communication as seen from Haut Quercy

La asociación « vivre ensemble à Carennac » (vivir juntos en Carennac) organiza una conferencia de un especialista en historia local que hablará de los carteles milagrosamente conservados que se colocaron en Carennac durante la Revolución. O el comienzo de la comunicación política vista desde Haut Quercy

Der Verein « vivre ensemble à Carennac » bietet eine Konferenz mit einem Spezialisten für lokale Geschichte an, der uns über die Plakate berichten wird, die während der Revolution in Carennac angebracht wurden und wie durch ein Wunder erhalten geblieben sind. Oder der Beginn der politischen Kommunikation aus der Sicht des Haut Quercy

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Vallée de la Dordogne