DÉCOUVRIR LE NÉPAL SALLE DE LA MAIRIE Arbas, samedi 20 janvier 2024.

Arbas Haute-Garonne

Début : 2024-01-20 17:00:00

Ice Himalayas est une association française qui œuvre au Népal. Ses adhérents sont engagés dans des actions humanitaires, solidaires, d’explorations et de découvertes.

Programme :

17h stand de vente d’artisanat Népalais buvette, diaporama photos Népal et Himalaya,

18h30 apéritif offert pour tous,

19h repas népalais sur réservation,

20h30 soirée cinéma gratuite, projection de 5 films inédits sur le Népal et de l’Himalaya.

20 EUR.

Arbas 31160 Haute-Garonne Occitanie



