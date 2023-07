Pour s’ initier ou reprendre son jeu à la guitare Salle de la mairie – 14340, La Houblonnière, La Houblonnière (14) Pour s’ initier ou reprendre son jeu à la guitare Salle de la mairie – 14340, La Houblonnière, La Houblonnière (14), 30 juillet 2023, . Pour s’ initier ou reprendre son jeu à la guitare Dimanche 30 juillet, 13h30 Salle de la mairie – 14340, La Houblonnière, La Houblonnière (14) Libre Pour apprendre ou ré-apprendre les premliers accords, premiers rythmes, arpèges qui permettront, notamment, de jouer des premiers airs, chansons ou accomlpagnements trad’, folk… Tarif libre et en conscience. Possibilité d’ apporter son déjeuner ou de quoi partager… 4 sessions prévues, avec possibilité de participer à 1 ou 2 ou 3 ou 4 ! : – S.29 juillet, 9h30 à 12h30 – S.29 juillet, 13h30 à 16h30 – D.30 juillet, 9h30 à 12h30 – D.30 juillet, 13h30 à 16h30 Possibilité de mettre une guitare à disposition, le temps du ou des stage(s), en prévenant d’ avance en précisant si vous êtes gaucher, gauchère ou droitier, droitière.Renseignements et / ou inscription :- Téléphone : 06.89.64.83.00- @ : Didier.Papillon@netcourrier.com source : événement Pour s’ initier ou reprendre son jeu à la guitare publié sur AgendaTrad Salle de la mairie – 14340, La Houblonnière, La Houblonnière (14) Salle de la mairie – 14340, La Houblonnière, 14340 La Houblonnière, France [{« link »: « mailto:Didier.Papillon@netcourrier.com »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/44058 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Lieu Salle de la mairie - 14340, La Houblonnière, La Houblonnière (14)
Adresse Salle de la mairie - 14340, La Houblonnière, 14340 La Houblonnière, France

