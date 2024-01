Amants // Cirque Exalté Salle de la Madeleine Port-Brillet, 16 février 2024, Port-Brillet.

Amants // Cirque Exalté Vendredi 16 février 2024, 20h30 Salle de la Madeleine 6 et 8 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-16T20:30:00+01:00 – 2024-02-16T21:15:00+01:00

Fin : 2024-02-16T20:30:00+01:00 – 2024-02-16T21:15:00+01:00

Cirque // Duo acrobatique //

Tango argentin, rock acrobatique, lindy-hop, salsa… ils jouent avec les codes de la danse et nous ravissent de leurs énergie et prouesses acrobatiques.Le nouvel album de Pixvae navigue au carrefour de l’Afrique, de l’Atlantique et du Pacifique. Oì Vé, qui donne aussi son nom à l’album est une expression du langage courant en Colombie, une injonction que l’on pourrait traduire par “écoute et regarde, viens nous rejoindre dans la fête”.

Salle de la Madeleine 22 Rue de Verdun, 53410 Port-Brillet Port-Brillet 53410 Mayenne Pays de la Loire

