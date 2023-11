Stage de chant Carte blanche à Matèu BAUDOIN Salle de la Lyre Tonkinoise, Billère (64), 27 avril 2024, .

CARTE BLANCHE à Matèu BAUDOIN : Stage de chant / Engagement / Chants à répondre des Landes

* »Pour cette carte blanche, je vous propose un stage de chant sur un thème qui m’a toujours animé : l’engagement. Savoir s’engager dans sa pratique vocale, c’est mettre, plus que sa seule voix, tout son corps, tout ce que l’on a à l’intérieur de soi, au service du chant et du moment.*

Pour se mettre sur ce chemin, nous nous appuierons sur le répertoire de chant à répondre landais : rondèus en chaîne ou en couple mais aussi une complainte. Pour bien « chanter la danse », nous aborderons les pas du rondèu (en chaîne et en couple) de manière très basique pour sentir les appuis dans le corps et les transposer naturellement au chant. L’objectif du stage sera d’avoir des outils pour avoir confiance et mener soi-même le chant (à danser ou autre) pour donner aux autres l’envie de répondre et de se mettre en danse en chantant… bref, de s’engager totalement pour créer une belle dynamique collective et festive !**Il est à noter qu’une partie du stage sera consacrée à l’apprentissage de techniques vocales communes à toute personne qui chante (respiration, timbre, projection, ornementation…) afin de progresser et travailler sa voix chez soi. Ce n’est pas un stage de danse et il n’est pas nécessaire de connaître le rondèu au préalable : nous verrons un pas de base sur place ensemble. Par contre, c’est mieux si vous avez déjà une petite habitude du chant et l’occitan un peu dans l’oreille. » Matèu Baudoin Détails pratiques pour le stage :Où : Lieu en attente de confirmationQuand : samedi 27 avril 2024, 9h30 -13h et 14h30 – 18h Tarif : 35€ (7h de stage)

12 places seulementRéservations des places et infos : tiss.liens64@gmail.com

Organisation : Tiss’liens 64

Salle de la Lyre Tonkinoise, Billère (64) 17, Rue Bon Accueil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-27T09:30:00+02:00 – 2024-04-27T18:00:00+02:00

