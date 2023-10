Stage d’accordéon diatonique avec Lolita Delmonteil-Ayral Salle de la Lyre Tonkinoise, Billère (64), 6 janvier 2024, .

Stage d’accordéon diatonique avec Lolita Delmonteil-Ayral Ouvert à toutes les personnes qui ont minimum un an d’expérience en diato et sont à l’aise avec l’idée d’apprendre d’oreille ! Quand : Samedi 6 janvier 2024 / 9h-12hOù : Salle de la Lyre tonkinoise, 17 rue du bon accueil, 64140 BillèreTarif : 20€ (3h de stage)Réservations : tiss.liens64@gmail.com(12 places seulement) Originaire de Gironde, Lolita Delmonteil Ayral rencontre l’accordéon diatonique à 15 ans, et fait ses premiers pas musicaux dans le milieu dit des « bals folks ». A moitié autodidacte, elle s’intéresse à la musique instrumentale traditionnelle à danser, puis affine sa pratique autour du répertoire Gascon. Elle se professionnalise alors au sein du duo « La Forcelle », et se forme au COMDT de Toulouse où elle rencontre le chant traditionnel occitan et commence à intégrer la voix dans sa musique. Commence une faste période artistique ou elle intègre le trio Cocanha, et le quatuor Laüsa. Parallèlement à tout cela, elle commence l’accordéon chromatique, s’intéresse et se forme à la musique de la péninsule ibérique, ainsi qu’à celle du Nordeste du Brésil. Tiss’liens 64 organise également cette année 2023-2024 4 stages de chant à danser avec Lolita-Delmonteil-Ayral ! Infos ici : Stage de chant à danser www.facebook.com/tissliens.soixantequatre/www.facebook.com/Tissliens64/http://www.tissliens64.com/

Salle de la Lyre Tonkinoise, Billère (64) 17, Rue Bon Accueil

2024-01-06T09:00:00+01:00 – 2024-01-06T12:00:00+01:00

