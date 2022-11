Week-end spécial Branles d’Ossau Stages danse Salle de la Lyre Tonkinoise, Billère (64)

avec Jean-Claude Arrosères Salle de la Lyre Tonkinoise, Billère (64) 17, Rue Bon Accueil Salle de la Lyre Tonkinoise, 64140 Billère, France [{« link »: « mailto:tiss.liens64@gmail.com »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/39453 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Les 3 et 4 décembre 2022, l’association Tiss’liens 64 vous propose 3 stages exceptionnels autour des branles de la Vallée d’Ossau avec un des meilleurs spécialistes actuels de la question : Jean-Claude Arrosères ! Au programme : GRAND WEEK-END SPECIAL BRANLES D’OSSAU / Dimenjada Branles d’Aussau ! 3 stages et un bal ! Samedi 3 décembre : 10h-12h : stage de danse : bases (pour débutants ou confirmés qui veulent revoir les bases) Samedi 3 décembre : 14h30-17h30 : stage de danse : approfondissement, branles arrepicats ou double, mais aussi branles torçuts (pour confirmés / danseurs ayant déjà les bases) Dimanche 4 décembre : 10h-12h30 : stage musique : Rapports musique et danse dans les branles ossalois (pour musiciens mais aussi pour les chanteurs et les danseurs qui veulent approfondir leurs connaissances) : interprétation musicale des branles d’Ossau avec une présentation des recherches faites dans ce domaine (autour des couleurs musicales, des variations rythmiques, liens avec la danse…) Dimanche 4 décembre : 15h-19h : BAL « DIMENGE TRAD à la GUINGUETTE » : Boeuf (avec Jean-Claude Arrosères !) ouvert à tou.te.s les musicien.nes ! PAF libre Pour les stages : Inscription par mail : tiss.liens64@gmail.com Prix : stage danse bases : 10€ / stage danse approfondissement : 15 € / stage musique et danse : 12 € Pass complet pour les 3 stages : 30 € / Bal : entrée libre Lieux : Samedi : Salle de la lyre tonkinoise 17, rue du Bon accueil à Billère (64140) Dimanche : Salle de la Guinguette, rue de la Gravière à Billère (64140) (berges du Gave de Pau) Youhou ! çà va être un super week-end ! on a hâte de partager ces moments avec vous !!!! source : événement Week-end spécial Branles d’Ossau Stages danse publié sur AgendaTrad

