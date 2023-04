Ateliers PEP’S EUREKA Salle de la Louvière à MANGIENNES (55) Mangiennes Catégories d’Évènement: Mangiennes

Ateliers PEP’S EUREKA Salle de la Louvière à MANGIENNES (55), 10 janvier 2023, Mangiennes. Ateliers PEP’S EUREKA 10 janvier – 28 mars, les mardis Salle de la Louvière à MANGIENNES (55) Les ateliers PEP’S EUREKA sont destinés à toutes les personnes de 50 ans et plus, quel que soit leur régime de protection sociale.

Un réunion d’information préalable est proposée. A l’issue, les personnes intéresssées peuvent s’inscrire à un MOCA test puis à un cycle de 10 ateliers.

L'objectif des ateliers est de comprendre comment fonctionne la mémoire et la faire travailler.

Salle de la Louvière à MANGIENNES (55)
Rue de Moscou 55150 MANGIENNES
Mangiennes 55150 Meuse Grand Est

2023-01-10T14:00:00+01:00 – 2023-01-10T16:30:00+01:00

