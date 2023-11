Concert Classique par la quatuor Les Ailes Salle de la Lisotte (ou salle des Arts Doux) Lailly-en-Val, 2 décembre 2023, Lailly-en-Val.

Concert Classique par la quatuor Les Ailes Samedi 2 décembre, 16h00 Salle de la Lisotte (ou salle des Arts Doux) Billetterie libre

Concert Classique

par le Quatuor Les Ailes (1h15)

Le quatuor est composé de Laetitia Balestro et Julien Churin au violon, Luc Balestro à l’Alto et Geneviève Koerver au Violoncelle.

Tous les quatre, ami(e)s et collègues dans l’orléanais, diplômés des conservatoires de Paris, Lyon, Orléans , Blois, désireux de partager les belles pages du quatuor à cordes, nous proposons d’interpréter quelques pièces classiques de WA Mozart, Haydn, Beethoven et Kreisler, ainsi que quelques pièces plus légères, tango et ragtime.

Programme complet du concert :

Divertimento en Ré M de WA Mozart (1756/1791)

Liebesleid de F Kreisler (1875/1962)

Blues Tango de Leslie Searle

Faded de Alan Walker

Quatuor de J Haydn (1732/1809)

Quatuor de LV Beethoven (1770/1827)

———————-

Spectacle organisé par l'(H)AMAC

Salle de la Lisotte (Chemin des Amandiers, sur la route de Monçay 45740 Lailly-en-Val)

Réservation au 06 80 59 53 70 ou contact@hamac-lailly.fr

Tarif : Billetterie libre

Comme à l’accoutumée, un moment d’échange et de partage avec les artistes aura lieu à l’issue de la représentation autour d’un verre de l’amitié.

Salle de la Lisotte (ou salle des Arts Doux) Chemin des Amandiers, 45740 Lailly-en-Val Lailly-en-Val 45740 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 80 59 53 70 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@hamac-lailly.fr »}] [{« link »: « mailto:contact@hamac-lailly.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T16:00:00+01:00 – 2023-12-02T17:15:00+01:00

2023-12-02T16:00:00+01:00 – 2023-12-02T17:15:00+01:00

spectacle lailly en val

benoit sanson