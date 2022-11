L’Œil du loup Salle de la Lisotte (ou salle des Arts Doux), 10 décembre 2022, Lailly-en-Val.

L’Œil du loup Samedi 10 décembre, 20h30 Salle de la Lisotte (ou salle des Arts Doux)

10 € (tarif réduit : 5 €)

Théâtre d’ombres et performances artistiques

Salle de la Lisotte (ou salle des Arts Doux) Chemin des Amandiers, 45740 Lailly-en-Val

L’Œil du loup

Ombres & Performances artistiques

Tout public – à partir de 6 ans (50 min)

Une marchande de bonbons attend son auditoire pour une histoire. Sur son étal, la matière se prête aux jeux et nous conte : LA rencontre. Celle d’un enfant et d’un loup, celle de deux vies qui se croisent, deux regards qui s’apprivoisent…

Des douceurs pour les oreilles, des gourmandises pour les yeux et une invitation à un voyage unique… de l’Alaska au Sahara…

Publié en 1984 aux éditions Nathan, L’œil du loup raconte l’histoire d’un enfant et un vieux loup borgne qui se regardent à travers la grille d’un zoo. Daniel Pennac y développe un thème qui lui est cher : l’amitié.

Il nous plonge dans un doux rêve : celui d’un monde où les histoires relient les hommes et les espèces et comblent le vide de leur solitude…

——————

Spectacle à la salle de la Lisotte, Chemin des Amandiers, sur la route de Moncay – Lailly en Val.

Tarif : 10 € (tarif réduit : 5 €)

Réservation au 06 80 59 53 70 ou contact@hamac-lailly.fr



2022-12-10T20:30:00+01:00

2022-12-10T22:00:00+01:00

