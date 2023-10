Festival BiodiverCiné – Lailly Salle de la Lisotte – Lailly en Val Lailly-en-val, 2 novembre 2023, Lailly-en-val.

Festival BiodiverCiné – Lailly Jeudi 2 novembre, 17h45 Salle de la Lisotte – Lailly en Val

BiodiverCiné, jeune festival qui vit en 2023 sa troisième édition est né d’une envie, celle de sensibiliser le public aux enjeux locaux et sociétaux de la biodiversité de façon ludique, artistique et… scientifique !

Ce festival mêle regards artistiques et scientifiques afin de sensibiliser sur une thématique particulière en lien avec la biodiversité. Créé par le Pays Loire Beauce, de nombreux acteurs culturels audiovisuels, de l’art vivant et scientifique s’associent pour travailler sur la sensibilisation à la biodiversité.

L’édition 2023 prévoit la projection de courts-métrages sélectionnés par un jury local public et scientifique mêlant arts et sciences pour évoquer la biodiversité et tout particulièrement les arbres.

Salle de la Lisotte – Lailly en Val Rue des Grands Chênes, Lailly-en-val Lailly-en-val

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-02T17:45:00+01:00 – 2023-11-02T21:30:00+01:00

PETR Pays Loire Beauce