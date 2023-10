Cet évènement est passé Exposition Histoire des vêtements Salle de la Lisotte – Lailly en Val Lailly-en-val Catégorie d’Évènement: Lailly-en-Val Exposition Histoire des vêtements Salle de la Lisotte – Lailly en Val Lailly-en-val, 14 octobre 2023, Lailly-en-val. Exposition Histoire des vêtements 14 et 15 octobre Salle de la Lisotte – Lailly en Val Voir https://www.facebook.com/cameleon.la.boutique/ L’association Camélon se donne pour mission de faire revivre le passé en recréant les sublimes tenues portées par nos ancêtres. Profitez de cette exposition pour découvrir la longue histoire des vêtements et rencontrer une association passionnée! Salle de la Lisotte – Lailly en Val Rue des Grands Chênes, Lailly-en-val Lailly-en-val [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/cameleon.la.boutique/ »}, {« type »: « email », « value »: « infos@cameleon45.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T18:00:00+02:00

2023-10-15T10:00:00+02:00 – 2023-10-15T18:00:00+02:00
Association Caméléon

