Spectacle : Chez Dionysos

Spectacle : Chez Dionysos Conte, théâtre d’objets et musique Samedi 3 février, 19h30 Salle de la Lisotte

Début : 2024-02-03T19:30:00+01:00 – 2024-02-03T21:00:00+01:00

Dionysos. Souvent uniquement considéré comme le dieu du vin, il serait plus exactement le dieu de l’ivresse… Dionysos est double

Et si on s’accoudait pour parler du temps qui passe ? En retraçant les grandes lignes de la vie de Dionysos, on lui rendrait un dernier hommage et on trinquerait à sa santé. On évoquerait le dieu du vin, et ses autres facettes. On le présenterait comme une somme d’expériences : sorti du ventre de sa mère et de la cuisse de son père, aussi bien humain que divin, roi et vagabond. On parlerait de la vie et de la mort, de tous ceux et toutes celles qui nous accompagnent. Ce serait l’occasion de saluer nos absent•e•s.

Dans le cadre de Petites Formes Mouvantes et Émouvantes, Saison marionnette en Terres du Val de Loire.

Dès 10 ans / collectif Les Becs Verseu

Salle de la Lisotte Chemin des Amandiers, Lailly-en-val

© Les Becs Verseurs