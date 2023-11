Concert Classique par la quatuor Les Ailes salle de la Lisotte Lailly-en-Val, 2 décembre 2023, Lailly-en-Val.

Concert Classique par le Quatuor Les Ailes (1h15)

Le quatuor est composé de Laetitia Balestro et Julien Churin au violon, Luc Balestro à l’Alto et Geneviève Koerver au Violoncelle.

Tous les quatre, ami(e)s et collègues dans l’orléanais, diplômés des conservatoires de Paris, Lyon, Orléans , Blois, désireux de partager les belles pages du quatuor à cordes, nous proposons d’interpréter quelques pièces classiques de WA Mozart, Haydn, Beethoven et Kreisler, ainsi que quelques pièces plus légères, tango et ragtime.

Programme complet du concert :

Divertimento en Ré M de WA Mozart (1756/1791)

Liebesleid de F Kreisler (1875/1962)

Blues Tango de Leslie Searle

Faded de Alan Walker

Quatuor de J Haydn (1732/1809)

Quatuor de LV Beethoven (1770/1827)

———————-

Spectacle organisé par l'(H)AMAC

Salle de la Lisotte (Chemin des Amandiers, sur la route de Monçay 45740 Lailly-en-Val)

Réservation au 06 80 59 53 70 ou contact@hamac-lailly.fr

Tarif : Billetterie libre

Comme à l’accoutumée, un moment d’échange et de partage avec les artistes aura lieu à l’issue de la représentation autour d’un verre de l’amitié.

salle de la Lisotte chemin des amandiers, Lailly en Val Lailly-en-Val 45740 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T16:00:00+01:00 – 2023-12-02T17:15:00+01:00

mozart beethoven

benoit sanson