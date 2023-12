Concert de la Ste Cécile Salle de la Huchette Léon Catégories d’Évènement: Landes

Début : 2024-01-27 18:00:00

fin : 2024-01-27 23:00:00 Sainte Cécile de la Jeunesse Musicale Léonnaise avec la participation de l’orchestre junior de l’école de musique.

Entrée libre..

Salle de la Huchette

Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine

