Fête de la soupe Salle de la Huchette Léon Catégories d’Évènement: Landes

Léon Fête de la soupe Salle de la Huchette Léon, 25 novembre 2023, Léon. Léon,Landes Soupe à volonté – Fromage – Dessert – Vins, Tisane, jus de fruits, café : 12€

Réservation au 06 88 81 70 26..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 23:00:00. .

Salle de la Huchette

Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine



All-you-can-eat soup – Cheese – Dessert – Wine, herbal tea, fruit juice, coffee: 12?

Book on 06 88 81 70 26. Sopa – Queso – Postre – Vino, té de hierbas, zumo de fruta, café: 12?

Reserve en el 06 88 81 70 26. Suppe nach Belieben – Käse – Dessert – Wein, Kräutertee, Fruchtsaft, Kaffee: 12?

Reservierung unter 06 88 81 70 26. Mise à jour le 2023-11-14 par Côte Landes Nature Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Landes, Léon Autres Lieu Salle de la Huchette Adresse Salle de la Huchette Ville Léon Departement Landes Lieu Ville Salle de la Huchette Léon latitude longitude 43.8766786;-1.2999076

Salle de la Huchette Léon Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/leon/