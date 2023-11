Vide grenier Salle de la Huchette Léon, 12 novembre 2023, Léon.

Léon,Landes

Inscriptions : Patricia 06 17 62 17 93 ou Janine 06 98 38 58 85.

6€la table de 1.60m.

Buvette et restauration sur place.

Entrée gratuite.

2023-11-12 fin : 2023-11-12 17:00:00. .

Salle de la Huchette

Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine



Registration: Patricia 06 17 62 17 93 or Janine 06 98 38 58 85.

6?per 1.60m table.

Refreshments and snacks on site.

Free admission

Reservas: Patricia 06 17 62 17 93 o Janine 06 98 38 58 85.

6 por mesa de 1,60 m.

Refrescos y aperitivos in situ.

Entrada gratuita

Anmeldungen: Patricia 06 17 62 17 93 oder Janine 06 98 38 58 85.

6?der Tisch von 1,60m.

Getränke und Speisen vor Ort.

Kostenloser Eintritt

