Les évolutions rapides de l’armement et la nécessité de trouver de nouvelles solutions efficaces du fait des échecs sanglants des tactiques traditionnelles, fruits d’une situation stratégique bloquée, ont, parmi l’émergence d’unités de plus en plus spécialisées (camouflage, communication, gaz, chars, …), amené de jeunes officiers et cadres novateurs (Rommel, Darnand, …) à inventer et mettre en oeuvre des solutions de combat inédites et audacieuses, qu’elles soient parties intégrantes de grandes unités de front ou bien constituées en unités autonomes à la disposition directe des commandants de secteur.

Conférence animée par Christian Sandre.. Adultes

Rapid developments in weaponry and the need to find new, effective solutions to the bloody failures of traditional tactics, the result of a stalemated strategic situation, led to the emergence of increasingly specialized units (camouflage, communications, gas, tanks, etc.).), led innovative young officers and managers (Rommel, Darnand, etc.) to invent and implement daring new combat solutions, whether as integral parts of large front-line units or as autonomous units at the direct disposal of sector commanders.

Conference moderated by Christian Sandre.

La rápida evolución del armamento y la necesidad de encontrar soluciones nuevas y eficaces frente a los sangrientos fracasos de las tácticas tradicionales, fruto de una situación estratégica estancada, hicieron que, junto a la aparición de unidades cada vez más especializadas (camuflaje, comunicaciones, gas, tanques, etc.), jóvenes oficiales y directivos innovadores (Rommel, Darnand, etc.) inventaran y pusieran en práctica nuevas y audaces soluciones de combate.), llevaron a jóvenes oficiales y ejecutivos innovadores (Rommel, Darnand, etc.) a inventar y aplicar nuevas y audaces soluciones de combate, ya fuera como partes integrantes de grandes unidades de primera línea o como unidades autónomas a disposición directa de los comandantes de sector.

Conferencia moderada por Christian Sandre.

Die rasante Entwicklung der Waffen und die Notwendigkeit, aufgrund der blutigen Misserfolge der traditionellen Taktiken und einer festgefahrenen strategischen Situation neue, effiziente Lösungen zu finden, führten neben der Entstehung immer spezialisierterer Einheiten (Tarnung, Kommunikation, Gas, Panzer, …) zu einer Reihe von neuen, innovativen und innovativen Kämpfern.) junge, innovative Offiziere und Führungskräfte (Rommel, Darnand, …) dazu veranlasst, neue und gewagte Kampflösungen zu erfinden und umzusetzen, sei es als Teil großer Fronteinheiten oder als autonome Einheiten, die den Sektorkommandanten direkt zur Verfügung stehen.

Konferenz unter der Leitung von Christian Sandre.

