Loto Salle de la Halle Renwez, 7 octobre 2023, Renwez.

Renwez,Ardennes

Tombola, lots en bons d’achat, bingo, lot surpriseBuvette et petite restauration sur place.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . .

Salle de la Halle

Renwez 08150 Ardennes Grand Est



Raffle, voucher prizes, bingo, surprise prizesBuffet and snacks on site

Tómbola, premios en vales, bingo, premio sorpresaBuffet y tentempiés in situ

Tombola, Gutscheinpreise, Bingo, ÜberraschungspreisTrinkhalle und kleine Snacks vor Ort

Mise à jour le 2023-09-17 par Ardennes Tourisme