Exposition : des Tableaux pour adoucir les Maux ! Salle de la Halle aux Sucres Lille, 23 septembre 2023, Lille.

Exposition : des Tableaux pour adoucir les Maux ! 23 septembre – 1 octobre Salle de la Halle aux Sucres Entrée gratuite pour tous !

L’Association « Les 111 des Arts » de Lille présente la 5ème édition de son exposition-vente d’œuvres d’art au profit de la recherche sur les cancers pédiatriques.

1 Exposition-Rencontre-Vente de tableaux : un rendez-vous festif d’artistes au grand cœur, où la couleur répond à la douleur. L’occasion rêvée de promouvoir ainsi l’art contemporain dans la Région et le rendre accessible à tous !

1 semaine rythmée par des rendez-vous culturels et conviviaux : Récital de musique, spectacle d’improvisation,soirée Bingo, des ateliers, des Concerts & Animations pour les enfants, des performances d’artistes….

111 artistes, qui présenteront chacun 11 œuvres minimum à acquérir par artiste, de format imposé de 20 x 20 cm. Toutes les techniques sont représentées : peinture, dessin, collage, photographie, etc…

Soit + de 1 111 tableaux exposés pour y faire son choix, et vendus chacun au tarif unique de 111 € (48 € sont destinés à l’artiste, 48 € iront pour la recherche sur les cancers des enfants et adolescents, 15 € pour l’achat du cadre).

1 seul objectif : récolter des fonds au profit du bien-être des enfants malades hospitalisés et de la recherche médicale.

Salle de la Halle aux Sucres 1 rue de l’Entrepôt, Lille Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « les111desarts.lille@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T11:00:00+02:00 – 2023-09-23T22:00:00+02:00

2023-10-01T11:00:00+02:00 – 2023-10-01T20:00:00+02:00

les 111 des Arts Lille