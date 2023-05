Les Rencontres LGBT+ Salle de la Halle aux Sucres Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Les Rencontres LGBT+ Salle de la Halle aux Sucres, 24 juin 2023, Lille. Les Rencontres LGBT+ Samedi 24 juin, 10h00 Salle de la Halle aux Sucres Entrée libre Ouverture des portes à 10H00 11H00-11H45 table ronde 11H45-12H15 prise de parole des associations et des commerçants Pause déjeuner (buvette et petite restauration) 14H-15h deuxième table ronde 15H-15h30 Spectacle 15H30-16H00 prise de parole des associations et des commerçants 16H00-16H45 dernière table ronde 17H-17H30 prise de parole des associations et des commerçants 17H30-18H30 Spectacle 18H30 discours de clôture des organisateurs et de la mairie pour la clôture du mois des fiertés de Lille 19H00 fermeture des portes Plus d’informations. Salle de la Halle aux Sucres 1 rue de l’Entrepôt, Lille Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://lillepride.org/les-rencontres-lgbt-2023/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

