Le Campus HelloAsso de Lille, c’est l’événement de toutes les associations lilloises, proposé par HelloAsso, en partenariat avec la Ville de Lille. Salle de la Halle aux Sucres 1 rue de l’Entrepôt, Lille Vieux-Lille Lille 59043 Nord Hauts-de-France Ce jeudi 24 novembre, HelloAsso en partenariat avec la ville organise le Campus HelloAsso. Cet événement est celui de toutes les associations locales, qui mettra à l’honneur celles et ceux qui s’engagent et sans qui la vie lilloise ne serait pas la même. Vous faites partie d’une association lilloise ou accompagnez le secteur associatif local ? Venez à la rencontre d’autres associations et partagez vos problématiques avec des experts associatifs prêts à répondre à vos questions. Rendez-vous le jeudi 24 novembre de 18h à 22h au Campus HelloAsso de Lille, à la Halle aux sucres, 1 Rue de l’Entrepôt, 59800 Lille (Événement gratuit).

