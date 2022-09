Thé dansant Sixties dans le cadre de la Semaine Bleue Salle de la Halle aux Sucres, 11 octobre 2022, Lille.

Revivez les années 60 lors de ce thé dansant ! handicap psychique;handicap intellectuel;handicap moteur pi;ii;mi

Salle de la Halle aux Sucres 1 rue de l’Entrepôt, Lille Vieux-Lille Lille 59043 Nord Hauts-de-France

Dans le cadre de la Semaine Bleue, la Mairie de quartier du Vieux-Lille vous propose un thé dansant sur le thème des années 60 de 14h30 à 17h30 !

Au programme : répertoire des années 60 avec le concert du groupe Sheetah et les Weissmuler, dj set vinyles, petite exposition d’objets des années 60 et initiation à la danse le tout autour d’un goûter-patissier pour vous donner l’énergie. Ambiance et décor composée par l’artiste peintre Chicken.

Ne manquez pas cet après-midi de régals entre spectacle musical et visuel, danse (pour les débutants ou les plus téméraires) et dégustation d’entremets et tarte.

Cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la Semaine Bleue 2022 et s’adresse aux séniors.

Inscription obligatoire et sans attendre au 07 87 22 29 17.



