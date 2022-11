Bal Dimenge trad à la Guinguette salle de la Guinguette, Billère (64)

Bal Dimenge trad à la Guinguette salle de la Guinguette, Billère (64), 8 janvier 2023, . Bal Dimenge trad à la Guinguette Dimanche 8 janvier 2023, 15h00 salle de la Guinguette, Billère (64)

libre

organisé par Tiss’liens 64 salle de la Guinguette, Billère (64) Rue de la Gravière salle de la Guinguette, 64140 Billère, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39486 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Bal « Dimenge trad à la Guinguette » 15h – 19 h : Bal trad (avec initiation aux danses en tout début de bal). Scène ouverte/bœuf pour les musiciens ! La Guinguette, c’est rue de la Gravière (64 140 Billère) sur les berges du Gave de Pau ! Avec un très beau plancher pour les danseurs… Rdv (presque) tous les 1ers dimanches des mois d’hiver ! (4/12 ; 8/01 ; 5/02 ; 5/03)ET suivez notre actualité, on vous concocte de belles surprises aussi pour les dimanches matins voire les samedis du même week-end !!!!!!!!!!!!!!! Au plaisir de vous y retrouver ! source : événement Bal Dimenge trad à la Guinguette publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-08T15:00:00+01:00

2023-01-08T19:00:00+01:00

Détails Autres Lieu salle de la Guinguette, Billère (64) Adresse Rue de la Gravière salle de la Guinguette, 64140 Billère, France Age maximum 110 lieuville salle de la Guinguette, Billère (64)

salle de la Guinguette, Billère (64) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//