Forum Bien Vivre Salle de la Grenette Lapalisse, 11 octobre 2023, Lapalisse.

Lapalisse,Allier

Près de 20 stands sur l’accompagnement social, la santé, les usages du numérique, l’accès aux droits, prestations… Organisé dans le cadre de la semaine des Maisons de Services au Public..

2023-10-11 14:00:00 fin : 2023-10-11 18:00:00. .

Salle de la Grenette

Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Nearly 20 stands on social support, health, digital uses, access to rights and benefits… Organized as part of Maisons de Services au Public week.

Cerca de 20 stands sobre ayuda social, salud, usos digitales, acceso a derechos y prestaciones, etc. Organizado en el marco de la semana « Maisons de Services au Public ».

Fast 20 Stände zu den Themen soziale Begleitung, Gesundheit, digitale Nutzung, Zugang zu Rechten, Leistungen… Organisiert im Rahmen der Woche der « Maisons de Services au Public ».

Mise à jour le 2023-09-27 par Office de tourisme du pays de Lapalisse