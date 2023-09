Serada gascona – Festival Occitania Salle de La Gravette, Saint-Lys (31), 22 septembre 2023, .

Serada gascona – Festival Occitania Vendredi 22 septembre, 18h00 Salle de La Gravette, Saint-Lys (31)

[OC] Parlar, cantar, dançar, en occitan. Un còp de mai, lo Festival Occitania tòrna tre la davalada a Tolosa e dins lo parçan ! Ongan, un vintenat d’eveniments vos permetràn de descobrir las creacions occitanas actualas en setembre e en octobre. Literatura, musica, dança, teatre, cinemà… lo Festenal se vòl pluridisciplinari e dobèrt a totas e totes. Portat per l’IEO 31 e en partenariat amb d’associacions localas e occitanas, dintratz al mièg de la cultura nòstra, a partejar sens moderacion. Dins l’encastre del Festenal Occitania organizam a la sala de la Gravette de Sent-Lis una serada a tematica gascona. Vos prepausam doncas l’espectacle Còrnamusas occitanas peus nuls de Joan-Miquèu Espinasse, per n’apréner mai sus l’instrument, son istòria e sas legendas. Puèi, poirètz profiechar del grope Adi’Jazz per un concèrt de swing gascon de tria ! Programa detalhat : • 18h : conferéncia Còrnamusas occitanas peus nuls per Joan-Miquèu Espinasse• 21h : concèrt amb Adi’Jazz (Swing Gascon)Estanquet e restauracion sus plaça assegurats pel País de Catinon **Còrnamusas occitanas peus nuls per Joan-Miquèu EspinasseEn francés, mès francés qui pud a l’occitan a plen nas, ou en occitan de Gasconha, contes o istoèras qui hèn víver los musicaires. Atencion, musicaires populars occitans, rotinièrs e jogaires de bals, mès pas sonque… Deus mites fondators universaus on lo Pan n’a pas lo ròtle bèth, on l’Appolon n’ei pas lo mei lusent, mès mites que las musicas de uei respiran enqüèra.I avèva un còp lops, lo Diable e la musica. **Adi’JazzAdi’Jazz que jòga un jazz tradicionau entrainant declinat en gascon. Los musicians que vòlen partatjar las lors valors : amistat, alegria, un bon repaish, lo vèrbe haut e la musica beròja. Las composicions que son d’Armstrong, Ellington, Django e autas. Las paraulas en gascon que son escriutas o tradusidas per Jean-Claude Ulian e Jean-Pierre Curdi, defensors de la lenga. Swing, impro e bona umor que son tostemps au rendètz-vos. Entrada 10€ sus plaça En partenariat amb lo País de Catinon. ********** [FR] Parlar, cantar, dançar, en occitan. Une fois de plus, le Festival Occitania revient dès l’automne à Toulouse et dans le département ! Cette année, une vingtaine d’événements vous permettront de découvrir les créations occitanes actuelles durant tout le mois d’octobre. Littérature, musique, danse, théâtre, cinéma… le Festival se veut pluridisciplinaire et ouvert à toutes et tous. Porté par l’IEO 31 et en partenariat avec des associations locales et occitanes, entrez au coeur de la cultura nòstra, à partager sans modération. Dans le cadre du Festival Occitania nous organisons à la salle de la Gravette de Saint-Lys une soirée à thématique gasconne. Nous vous proposons donc le spectacle Còrnamusas occitanas peus nuls de Joan-Miquèu Espinasse, pour en apprendre plus sur l’instrument, son histoire et ses légendes. Puis, vous pourrez profiter du groupe Adi’Jazz pour un excellent concert de swing gascon ! Programme détaillé : • 18h : conférence Còrnamusas occitanas peus nuls (Les cornemuses occitanes pour les nuls) de Joan-Miquèu Espinasse• 21h : concert avec Adi’Jazz (Swing Gascon)Buvette et restauration sur place assurées par lou Païs de Catinou **Còrnamusas occitanas peus nuls per Joan-Miquèu EspinasseEn français, mais du français qui sent l’occitan à plein nez, ou en occitan de Gascogne, des contes ou des récits qui font vivre les musiciens. Attention, des musiciens populaires occitans, routiniers et faiseurs de bals, mais pas que… Des mythes fondateurs universels où Pan n’a pas le beau rôle, où Apollon n’est pas le plus brillant, mais des mythes que les musiques d’aujourd’hui respirent encore.I avèva un còp lops, lo Diable e la musica. **Adi’JazzAdi’Jazz joue un jazz traditionnel entraînant, décliné en gascon. Les musiciens ont envie de partager leur valeurs : amitié, allégresse, un bon repas, le verbe haut et la belle musique. Les compositions sont d’Armstrong, Ellington, Django et autres. Les paroles en gascon sont écrites ou traduites par Jean-Claude Ulian et Jean-Pierre Curdi, défenseurs de la langue. Swing, impro et bonne humeur sont toujours au rendez-vous. Entrée 10€ sur place En partenariat avec Païs de Catinou

Salle de La Gravette, Saint-Lys (31) 13, Rue de la Gravette

2023-09-22T18:00:00+02:00 – 2023-09-22T22:00:00+02:00

