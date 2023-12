Spectacle de Magie Salle de La gravette Saint-Lys, 21 janvier 2024, Saint-Lys.

Spectacle de Magie Dimanche 21 janvier 2024, 15h00 Salle de La gravette Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-21T15:00:00+01:00 – 2024-01-21T18:00:00+01:00

Fin : 2024-01-21T15:00:00+01:00 – 2024-01-21T18:00:00+01:00

Vos enfants aiment la magie? Et vous aussi ? Alors à vos calendriers !

Venez profiter le temps d’une après-midi d’un spectacle de magie offert par l’association ASPAREL le dimanche 21 janvier à 15h à la salle de la Gravette à Saint-Lys.

Sur place, retrouvez notre buvette (boissons chaudes et froides) et vente de gateaux pour clôturer cette douce journée d’hivers !

Salle de La gravette 11 Rue de la Gravette, 31470 Saint-Lys Saint-Lys 31470 Haute-Garonne Occitanie