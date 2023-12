Cinéma de Noël à Saint-Lys Salle de La gravette Saint-Lys, 23 décembre 2023 19:30, Saint-Lys.

Cinéma de Noël à Saint-Lys Samedi 23 décembre, 20h30 Salle de La gravette Entrée gratuite

Mia a onze ans quand elle noue une relation hors du commun avec Charlie, un lion blanc né dans la ferme de félins de ses parents en Afrique du Sud. Tous deux grandissent comme frère et sœur et deviennent vite inséparables. Trois ans plus tard, Charlie est devenu un lion imposant. Mia découvre alors le secret que cache la ferme : son père vend les lions à des « chasseurs de trophées ». Mia n’aura désormais qu’une obsession : sauver Charlie, à tout prix.

Salle de La gravette 11 Rue de la Gravette, 31470 Saint-Lys Saint-Lys 31470 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-23T20:30:00+01:00 – 2023-12-23T23:00:00+01:00

