Fête vos Jeux Salle de La gravette Saint-Lys, 3 décembre 2023, Saint-Lys.

Fête vos Jeux Dimanche 3 décembre, 13h00 Salle de La gravette 3€, gratuit aux moins de 10 ans.

62 jeux de société et jeux en bois géants en libre-service, tournoi jeux de société (avec 6qui prend, lucky numbers, sushi go, scrabble duplicate) à 13h30, échange de cartes Pokémon/Lorcana, tombola, buvette, animateurs à disposition, et plein de surprises !

Entrée 3 € (boisson et ticket de tombola inclus) gratuit aux moins de 10 ans.

Ouverture Espace Gravette à 13 h.

plus d’infos sur https://acpsaintlys.org/index.php/2023/11/12/fete-vos-jeux-2/

Salle de La gravette 11 Rue de la Gravette, 31470 Saint-Lys Saint-Lys 31470 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-03T13:00:00+01:00 – 2023-12-03T18:00:00+01:00

