Salon du livre de Saint-Lys édition 2023 17 – 19 novembre Salle de La gravette Entrée libre et gratuite, inscriptions obligatoires aux animations

Salon du Livre 2023 : Programme à ne pas manquer !

Tout au long du mois de novembre, nous allons vous dévoiler un programme captivant qui vous promet des moments inoubliables.

Vendredi 17 novembre :

20h : Pot au feu littéraire,

ℹ️ Inscriptions au repas auprès de l’association « Autour des lettres » aux horaires d’ouverture de la médiathèque du 25 octobre au 15 novembre.

Samedi 18 novembre de 10h à 13h et de 14h30 à 18h

Toute la journée : Dédicaces des auteurs.

Toutes les animations sont sur inscription.

10h : Atelier reliure pour les enfants de 6-8 ans et 9-12 ans, animé par « La Feuille Volante ».

10h : Atelier d’initiation à la BD avec Sébastien Ders.

11h30 : Inauguration du salon par Serge Deuilhé, Maire de Saint-Lys. Remise du « Prix de la Ville » et du « Coup de Cœur Ado ».

14h30 : Échange littéraire avec le lauréat du « Prix de la Ville ».

14h30 : Atelier de calligraphie intergénérationnel animé par Stéphane Mazet à partir de 7 ans.

16h : Atelier d’écriture animé par les associations « Autour des Lettres » et « Nota Bene » sur le thème de la mer.

16h : Conférence de Joëlle Porcher « La Haute Garonne d’antan ».

16h30 : Lecture de Kamishibaïs.

17h30 : Tirage au sort de la tombola des scolaires.

Dimanche 19 novembre de 10h à 13h et de 14h30 à 18h

Toute la journée : Dédicaces des auteurs.

10h : Petit déjeuner littéraire par la librairie « Il était une fois ». Échangez autour d’une boisson chaude et d’une douceur.

10h : Atelier reliure pour Ados et adultes, animé par « La Feuille Volante ».

14h30 : Atelier de calligraphie intergénérationnel animé par Stéphane Mazet à partir de 7 ans.

14h30 : Table ronde des « Coup de Cœur Ado ».

14h30 : Atelier « Comment fabrique-t-on un livre ? » animé par les éditions « La belette et le hérisson » à partir de 6 ans (enfants et adultes).

16h : Rencontre avec Marc Bouhours et son ouvrage « Que sont mes amis devenus ». Lauréat du prix du livre d’histoire 2023.

17h00 : Lecture de Kamishibaïs

17h30 : Tirage au sort de la tombola des scolaires

Tout le week-end :

Exposition « L’Aube d’un Siècle »

Les archives départementales présentent quelques-unes des superbes cartes postales de la maison d’édition des frères Labouche.

Vente de livres d’occasion par les associations « Autour des Lettres » et « Envol »

Stand de l’association « JeanphilesPerles » proposant la création et la vente de marques pages au profit de projets liés aux enfants malades.

Espace jeux de société et jeux géants.

La boutique Les 3J animera l’espace et proposera des jeux à la vente le dimanche de 10h à 16h30.

☕ Buvette, tenue par l’association « Autour des lettres »

https://salondulivre.jimdofree.com/

