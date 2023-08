Serada Gascona – Festival Occitania Salle de la Gravette Saint-Lys Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Saint-Lys Serada Gascona – Festival Occitania Salle de la Gravette Saint-Lys, 22 septembre 2023, Saint-Lys. Serada Gascona – Festival Occitania Vendredi 22 septembre, 17h30 Salle de la Gravette Dans le cadre du Festival Occitania 18h : conférence « La còrnamusa peus nuls / La cornemuse pour les nuls » de Joan-Miquèu Espinasse

21h : concert avec Adi’Jazz En partenariat avec Pais de Catinou Salle de la Gravette saint lys rue de la gravette Saint-Lys 31470 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-22T17:30:00+02:00 – 2023-09-22T23:00:00+02:00

2023-09-22T17:30:00+02:00 – 2023-09-22T23:00:00+02:00 IEO OPM 2023 – Elodie Saulnier Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Saint-Lys Autres Lieu Salle de la Gravette Adresse saint lys rue de la gravette Ville Saint-Lys Departement Haute-Garonne Lieu Ville Salle de la Gravette Saint-Lys latitude longitude 43.515039;1.177855

Salle de la Gravette Saint-Lys Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-lys/