Saint-Lys Energie solaire, ne tombez pas dans le panneau Salle de La gravette Saint-Lys, 19 septembre 2023, Saint-Lys. Energie solaire, ne tombez pas dans le panneau Mardi 19 septembre, 19h00 Salle de La gravette Une réunion publique sous le titre » Energie solaire, ne tombez pas dans le panneau » se tiendra le mardi 19 septembre de 19h à 20h30 à la salle de la Gravette à Saint Lys. L’objectif de cette conférence est d’apporter des éclaircissements sur le marché des panneaux photovoltaïques. Un conseiller traitera diverses questions telles que le choix des panneaux, les raisons qui sous-tendent ce choix, les coûts associés, et la possibilité d’atteindre l’autonomie en électricité. Ne ratez pas cette opportunité d’en apprendre davantage sur le photovoltaïque et venez nombreux ! Salle de La gravette 11 Rue de la Gravette, 31470 Saint-Lys Saint-Lys 31470 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

