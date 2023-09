Atelier de Chant Populaire Collectif à Lioux-les-Monges Salle de la Grange Lioux-les-Monges, 23 septembre 2023, Lioux-les-Monges.

Lioux-les-Monges,Creuse

L’association La Souillarde propose

L’OUCHE* à CHANTS

atelier de chant populaire collectif

dirigé par Anne LEMEUNIER

Répertoire : chants populaires de différentes traditions.

Travail vocal (respiration, timbre, puissance), travail corporel (présence physique, ancrage, regard), exploration de la force du son de groupe, approche individuelle…

Public : adultes, adolescents. Tous niveaux. Débutants bienvenus. Il n’est pas

nécessaire de savoir lire la musique

1 samedi matin par mois, de 9h45 à 12h15

prochaines dates : samedi 23 septembre, samedi 14 octobre, samedi 18

novembre, samedi 16 décembre 2023 à Lioux-les-Monges (salle de la Grange)

Tarif : 15 € / séance + 8 € d’adhésion annuelle.

Informations et inscriptions : 06 77 78 08 97, lasouillarde@orange.fr

Ouche* : Petit chant clos attenant à la maison.

2023-09-23 fin : 2023-09-23 12:15:00. EUR.

Salle de la Grange

Lioux-les-Monges 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine



The La Souillarde association offers

L?OUCHE* à CHANTS

collective folk singing workshop

directed by Anne LEMEUNIER

Repertoire: folk songs from different traditions.

Vocal work (breathing, timbre, power), body work (physical presence, anchoring, gaze), exploration of the power of group sound, individual approach…

Public: adults, teenagers. All levels. Beginners welcome. No need to

to be able to read music

1 Saturday morning per month, 9.45am to 12.15pm

next dates: Saturday September 23, Saturday October 14, Saturday November 18

novembre, samedi 16 décembre 2023 à Lioux-les-Monges (salle de la Grange)

Price: 15? / session + 8? annual membership.

Information and registration: 06 77 78 08 97, lasouillarde@orange.fr

Ouche* : Small enclosed song adjoining the house

La asociación La Souillarde ofrece

L’OUCHE* à CHANTS

un taller de canto popular colectivo

dirigido por Anne LEMEUNIER

Repertorio: canciones populares de diferentes tradiciones.

Trabajo vocal (respiración, timbre, potencia), trabajo corporal (presencia física, anclaje, mirada), exploración de la potencia del sonido colectivo, enfoque individual…

Público: adultos, adolescentes. Todos los niveles. Se admiten principiantes. No es

necesario saber leer música

1 sábado por la mañana al mes, de 9h45 a 12h15

próximas fechas: sábado 23 de septiembre, sábado 14 de octubre, sábado 18 de noviembre

novembre, samedi 16 décembre 2023 à Lioux-les-Monges (salle de la Grange)

Precio: 15 euros / sesión + 8 euros de abono anual.

Información y reservas: 06 77 78 08 97, lasouillarde@orange.fr

Ouche* : Pequeño canto cerrado contiguo a la casa

Der Verein La Souillarde bietet

L’OUCHE* à CHANTS (SINGEN)

workshop für kollektiven Volksgesang

geleitet von Anne LEMEUNIER

Repertoire: Volkslieder aus verschiedenen Traditionen.

Stimmarbeit (Atmung, Klangfarbe, Kraft), Körperarbeit (physische Präsenz, Verankerung, Blick), Erforschung der Kraft des Gruppenklangs, individueller Ansatz…

Publikum: Erwachsene, Jugendliche. Alle Niveaus. Anfänger sind willkommen. Es ist nicht erforderlich

man muss Noten lesen können

1 Samstagmorgen pro Monat, von 9:45 bis 12:15 Uhr

nächste Termine: Samstag, 23. September, Samstag, 14. Oktober, Samstag, 18

november, Samstag, 16. Dezember 2023 in Lioux-les-Monges (Salle de la Grange)

Preis: 15 ? / Sitzung + 8 ? Jahresmitgliedschaft.

Informationen und Anmeldungen: 06 77 78 08 97, lasouillarde@orange.fr

Ouche*: Kleiner geschlossener Gesang, der an das Haus angrenzt

Mise à jour le 2023-09-14 par Marche et Combraille en Aquitaine