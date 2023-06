Bistrot Guinguette à Targé Salle de la Grange Châtellerault, 24 août 2023, Châtellerault.

Bistrot Guinguette à Targé Jeudi 24 août, 20h00 Salle de la Grange Gratuit, sauf la restauration

Chaque semaine, une animation musicale dans une commune différente vous est proposée.

Cette semaine, Stûpa

Groupe Rock mettant un point d honneur à composer en français, usant et abusant de textes ciselés, parfois revendicatifs et engagés, parfois légers et mélancoliques mais toujours positifs, le tout sur une palette musicale allant de la ballade en passant par des airs folks jusqu’au rock pêchu qui déménage.

Salle de la Grange 93 rue Jacques Prévert – Targé Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-24T20:00:00+02:00 – 2023-08-24T22:00:00+02:00

Concert terroir