30 €

organisé par tradi danses Salle de la grande ferme, Longecourt-en-Plaine (21) rond-point Salle de la grande ferme, 21110 Longecourt-en-Plaine, France [{« link »: « http://tradi-danses.org/spip.php?article1087 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/39421 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Pour la première journée du printemps du folk 2023, l’association Tradi-danses vous propose de venir vous perfectionner ou vous former à un instrument (accordéon diatonique, vielle, cornemuse…). Quatre ateliers seront organisés accordéon diatonique initiation et débutant avec Bernard Gugger (Duo Dia-Tonique, tradi-danses) et Yoma Rhodde ;

accordéon perfectionnement avec Fred Sonnery (Les poules à facettes) ;

cornemuse initiation et débutant avec Sof

vielle initiation et débutant avec Dominique Mercier de 17h30 à 18h : présentation de lutherie d’accordéons = Guillaume (atelier Guillom’) viendra présenter ses activités de lutherie et maintenance d’accordéons diatoniques. source : événement Printemps du folk J1 Stage de pratiques musicales publié sur AgendaTrad

