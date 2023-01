Le Maitron des exécutés civils de la Seconde Guerre mondiale : les Châtelleraudais Conférence du CCHA par Michel Thébault Salle de la Gornière Châtellerault Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne

Le Maitron des exécutés civils de la Seconde Guerre mondiale : les Châtelleraudais Conférence du CCHA par Michel Thébault Salle de la Gornière Châtellerault, 25 novembre 2023, Châtellerault. Le Maitron des exécutés civils de la Seconde Guerre mondiale : les Châtelleraudais Conférence du CCHA par Michel Thébault Samedi 25 novembre, 15h30 Salle de la Gornière Châtellerault

Entrée gratuite

Le Maitron des exécutés civils de la Seconde Guerre mondiale : les Châtelleraudais présenté par Michel Thébault, professeur honoraire, collaborateur du Maitron Salle de la Gornière Châtellerault 15 rue de la Gornière Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T15:30:00+01:00

2023-11-25T19:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Salle de la Gornière Châtellerault Adresse 15 rue de la Gornière Ville Châtellerault lieuville Salle de la Gornière Châtellerault Châtellerault Departement Vienne

Salle de la Gornière Châtellerault Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatellerault/

Le Maitron des exécutés civils de la Seconde Guerre mondiale : les Châtelleraudais Conférence du CCHA par Michel Thébault Salle de la Gornière Châtellerault 2023-11-25 was last modified: by Le Maitron des exécutés civils de la Seconde Guerre mondiale : les Châtelleraudais Conférence du CCHA par Michel Thébault Salle de la Gornière Châtellerault Salle de la Gornière Châtellerault 25 novembre 2023 Châtellerault Salle de la Gornière Châtellerault Châtellerault

Châtellerault Vienne