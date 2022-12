Maurice Fombeure en ses villages Conférence du CCHA par PHilippe Pineau Salle de la Gornière Châtellerault Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Maurice Fombeure en ses villages Conférence du CCHA par PHilippe Pineau Samedi 21 janvier 2023, 15h00 Salle de la Gornière Châtellerault

Maurice Fombeure est un conteur hors pair, mais c'est en poète qu'il défie le temps

Conférence de Philippe PINEAU, bibliothécaire retraité, auteur de la «Bibliographie des éditions des œuvres de Maurice Fombeure», ORACL édition, 1984.

Né le 23 septembre 1906 à Jardres au hameau de « La Rue », Maurice Fombeure, issu d'une famille d'agriculteurs du Poitou, fut élevé à Bonneuil-Matours, fit ses études au collège de Châtellerault, à l'École Normale et à la Faculté de Lettres de Poitiers, puis à l'École Normale de Saint Cloud.

Récompensé en 1958 par le Grand Prix de poésie de la Ville de Paris, puis en 1980 par le Grand Prix de poésie de l'Académie Française, il est décédé à Paris le 1er janvier 1981, et inhumé à Bonneuil-Matours où un musée lui est consacré

