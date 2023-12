conférence salle de la Gornière Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne conférence salle de la Gornière Châtellerault, 1 février 2024 15:30, Châtellerault. conférence Jeudi 1 février 2024, 16h30 salle de la Gornière adhérents UTL; 5€; non adhérents: 8€; étudiants, demandeurs d’emploi: gratuit Épidodes de la guerre de cent ans aux confins du Berry et du Poitou par M. Patrick GROSJEAN Professeur de Philosophie Chevalier des Arts et Lettres salle de la Gornière rue de la Gornière 86100 châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-01T16:30:00+01:00 – 2024-02-01T18:00:00+01:00

2024-02-01T16:30:00+01:00 – 2024-02-01T18:00:00+01:00 logo ancienne carte postale Détails Heure : 15:30 Catégories d’Évènement: Châtellerault, Vienne Autres Code postal 86100 Lieu salle de la Gornière Adresse rue de la Gornière 86100 châtellerault Ville Châtellerault Departement Vienne Lieu Ville salle de la Gornière Châtellerault Latitude 46.802232 Longitude 0.538831 latitude longitude 46.802232;0.538831

salle de la Gornière Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatellerault/