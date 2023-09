Cet évènement est passé Les quatre piliers de l’Univers, conférence de la section Astronomie salle de la Gornière Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Les quatre piliers de l'Univers, conférence de la section Astronomie
Mercredi 13 septembre, 18h30
salle de la Gornière
Le projet, voulu original par la section Astronomie, comportera :

1. Un survol simple des connaissances actuelles sur les 4 forces fondamentales qui gouvernent le ballet chaotique de l’Univers,

2. Le tout accompagné de maquettes animées et films vidéo réalisés par Jean-Hervé Calmès,

3. Une approche des représentations de l’une des forces, la gravitation, avec des petits tests.

4. Des conclusions et une participation de la salle.

Beaucoup de réactions sont attendues sur ces quatre thèmes ; la conférence devrait être participative.

2023-09-13T18:30:00+02:00 – 2023-09-13T20:30:00+02:00

