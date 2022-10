Forum Jobs d’été 2023 Salle de la Gornière Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Forum Jobs d’été 2023 Salle de la Gornière, 4 mars 2023, Châtellerault. Forum Jobs d’été 2023 Samedi 4 mars 2023, 09h00 Salle de la Gornière

Entrée libre, gratuit.

Journée dédiée à la recherche d’un job d’été handicap moteur mi Salle de la Gornière 15 Rue de la Gornière, 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine Une journée dédiée à la recherche d’un job d’été.

Rencontre et échanges avec des employeurs.

Offres d’emploi.

Information et accompagnement dans la réalisation d’un CV et d’une lettre de motivation.

