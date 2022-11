Forum de l’engagement Salle de la Gornière Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Forum de l’engagement Salle de la Gornière, 11 janvier 2023, Châtellerault. Forum de l’engagement Mercredi 11 janvier 2023, 14h00 Salle de la Gornière

Engagement jeunesse citoyenne Salle de la Gornière 15 Rue de la Gornière, 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:engagement-civique-sdjes86@ac-poitiers.fr »}] Pour les associations et les collectivités, c’est l’occasion de se faire connaître auprès des jeunes ayant des envies d’engagement (service civique, SNU, bénévolat…) Pour les jeunes, il s’agit de découvrir les structures au sein desquelles leur motivation et leur dynamisme seraient les bienvenus. Stand et ateliers pour permettre un échange concret sur les champs des possibles: Stands de 14h-15h

Ateliers Service national universel et service civique de 15h-17h. Renseignements : engagement-civique-sdjes86@ac-poitiers.fr

