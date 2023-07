Prosper Mérimée et le sauvetage du patrimoine du Poitou, conférence par Jean-Noël Delétang Salle de la Gornière, 15 rue de la Gornière 86100 CHATELLERAULT Châtellerault, 8 novembre 2023, Châtellerault.

Prosper Mérimée et le sauvetage du patrimoine du Poitou, conférence par Jean-Noël Delétang Mercredi 8 novembre, 18h30 Salle de la Gornière, 15 rue de la Gornière 86100 CHATELLERAULT Entrée libre

« Prosper Mérimée fut un efficace inspecteur des Monuments historiques, chargé pendant plus de vingt-cinq ans de repérer, sauver et faire restaurer des centaines d’édifices, condamnés sans son intervention au vandalisme, à l’abandon voire à la destruction.

Parmi toutes les régions de France où il mena inlassablement son action, le Poitou est l’une des plus privilégiées. Aidé d’architectes consciencieux et de correspondants dévoués, soutenu par des sociétés savantes soucieuses de leur patrimoine, il a réussi à sauvegarder la tour de Saint-Porchaire à Poitiers et celle de Charroux menacées de démolition. Il a multiplié les déplacements, les écrits et les travaux pour conserver notamment les fresques de St Savin, les chapiteaux de Chauvigny et l’originalité architecturale de Saint-Généroux…Si aujourd’hui encore, les églises d’Airvault et de Melle comptent parmi les fleurons de l’art roman, c’est à l’obstination de Prosper Mérimée qu’on le doit. »

Jean-Noël Delétang vit à Tours où il a enseigné avec passion l’histoire et l’histoire des arts. Déjà auteur d’une Histoire du Berry (La Geste), il se passionne depuis longtemps pour l’œuvre patrimoniale de Prosper Mérimée qu’il a découverte lors de ses nombreuses visites à travers la France. L’étude approfondie de la correspondance de l’écrivain l’a incité à lui rendre justice en réhabilitant son action exceptionnelle en faveur des monuments de notre pays. Après le Poitou, il a étudié le Berry, la Touraine et l’Anjou (La Geste).

Salle de la Gornière, 15 rue de la Gornière 86100 CHATELLERAULT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Société des Sciences de Châtellerault